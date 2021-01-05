Губерниев объяснил уход биатлонистов-юниоров с турнира «ковидным временем»

Он призвал не обвинять спортсменов-юниоров голословно, а дождаться оглашения результатов расследования Союза биатлонистов России.

«Могут быть и другие причины таким действиям, все мы понимаем, что живем в „ковидное“ время», — заявил комментатор.

Как сообщило Ura.ru, Губерниев пообещали лично пообщаться с региональными федерациями, Союзом биатлонистов России и Министерством спорта.

Турнир по биатлону «Ижевская винтовка» прошел в конце декабря 2020 года. Соревнования принимали два города, Чайковский и непосредственно столица Удмуртии. С соревнований снялись 33 юниора: 21 юноша и 12 девушек. Это произошло после визита на соревнования допинг-офицеров из Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Директор по коммуникациям РУСАДА Мария Маркова подтвердила, что сотрудники агентства действительно проводили тестирование взрослых спортсменов. Об этом сообщила «Газета.ru». Сам факт ухода с соревнований юниоров зафиксировали. Сейчас ведомство намерено провести расследование, но подробную информацию пока разглашать не будут.

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров подтвердил, что также выясняет все обстоятельства добровольного ухода спортсменов с «Ижевской винтовки». По его словам, региональные организации называли разные причины. При этом он подчеркнул, что уход с соревнований не освобождает спортсменов от контроля со стороны антидопинговых служб.