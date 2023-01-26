26 января 2023, 19:00
Губерниев назвал сотрясанием воздуха предложение МОК о допуске россиян на соревнования
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев обсудил с ИА НСН предложение Международного олимпийского комитета допустить на международные состязания российских спортсменов, которые не поддержали публично действия России на Украине.
«Сотрясание воздуха. Никто ничего не предлагает», — заметил Губерниев.
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По его словам, это просто декларация о том, что давайте что-то сделаем для допуска кого-то куда-то.
«Как это будет выглядеть? Кто будет соглашаться?» — задался вопросом журналист.
Он счел предложение МОК абсолютной белибердой, к которой не стоит относиться серьезно.
Спортсмены
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