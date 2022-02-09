Губерниев назвал непростой ситуацию с недопуском фигуристов России к награждению на ОИ

По информации британского портала Inside the Games, из-за проблем с допинговым тестированием у одного из российских фигуристов церемонию награждения командного турнира по фигурному катанию перенесли. Российский телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев высказался об этой ситуации в беседе с Nation News.

По словам эксперта, делать какие-то выводы раньше времени бессмысленно. Он отметил, что для начала необходимо дождаться точных результатов.

«Мы ждем официальной информации. Если это правда, то очень плохо, мягко говоря. Поэтому ждем официальной информации, сейчас добавить нечего. Но ситуация непростая», — подчеркнул Губерниев.

Он заявил также, что данная ситуация не выгодна как российским спортсменам, так и организаторам Олимпийских Игр.