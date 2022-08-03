Губерниев назвал Кокорина «абсолютно бессмысленным персонажем»

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев обсудил с порталом News.ru слухи о том, что российский футболист Александр Кокорин может покинуть итальянский клуб «Фиорентина».

«Тут надо понимать, что Кокорин — это человек, который „просрал“ свой талант. Поэтому пусть сидит на лавке или идет работать горничной. Абсолютно бессмысленный персонаж на данный момент», — подчеркнул Губерниев.

По его словам, единственное, за что сейчас можно уважать Кокорина, это за то, что ему удалось найти себе очень хорошего агента. Губерниев заметил, что менеджер футболиста пробил ему такие условия, что тот «сидит, ничего не делает и получает деньги».

«Вообще, Кокорин в нынешней ситуации — это абсолютный „памятник русскому футболисту“», — добавил собеседник издания.