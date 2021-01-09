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    09 января 2021, 16:15

    Губерниев назвал хайпом заголовок издания Blick о вероятном допинге российских лыжников

    Анатолий Минкин

    Швейцарское издание Blick опубликовало статью с заголовком «Эти русские все чистые?» после успешного выступления российских лыжников на соревновании «Тур де Ски». Наши спортсмены занимают четыре из пяти первых позиций. На появление материала отреагировал комментатор Дмитрий Губерниев.
    Губерниев назвал хайпом заголовок издания Blick о вероятном допинге российских лыжников

    В беседе с сайтом «Спорт-экспресс» он отметил, что в адрес этого издания тоже можно сказать что угодно, а на подобные заметки не стоит обращать внимания.

    «Люди хайпуют на разных историях. Надо продолжать делать свое дело, и пусть проигравший плачет. Лыжники молодцы», — заявил Губерниев.

    При этом он отметил, что российскому спорту нужно восстанавливать свою репутацию. Но результаты мировых соревнований за последние годы показали, что в лыжах первые места стабильно занимают только российские и норвежские спортсмены.

    «То ли лыжники других стран стали слабее, то ли мы стали настолько сильными с норвежцами», — предположил комментатор.

    В гонке с раздельным стартом на 15 километрах свободным стилем на «Тур де Ски» первые пять мест достались россиянам. Золото получил Александр Большунов, который финишировал с результатом 32 минуты 49,6 секунды, серебро досталось Денису Сипцову. Третьим пришел к финишу Иван Якимушкин. Александр Червоткин и Артем Мальцев закончили гонку четвертым и пятым соответственно.