Губерниев назвал хайпом заголовок издания Blick о вероятном допинге российских лыжников

В беседе с сайтом «Спорт-экспресс» он отметил, что в адрес этого издания тоже можно сказать что угодно, а на подобные заметки не стоит обращать внимания.

«Люди хайпуют на разных историях. Надо продолжать делать свое дело, и пусть проигравший плачет. Лыжники молодцы», — заявил Губерниев.

При этом он отметил, что российскому спорту нужно восстанавливать свою репутацию. Но результаты мировых соревнований за последние годы показали, что в лыжах первые места стабильно занимают только российские и норвежские спортсмены.

«То ли лыжники других стран стали слабее, то ли мы стали настолько сильными с норвежцами», — предположил комментатор.

В гонке с раздельным стартом на 15 километрах свободным стилем на «Тур де Ски» первые пять мест достались россиянам. Золото получил Александр Большунов, который финишировал с результатом 32 минуты 49,6 секунды, серебро досталось Денису Сипцову. Третьим пришел к финишу Иван Якимушкин. Александр Червоткин и Артем Мальцев закончили гонку четвертым и пятым соответственно.