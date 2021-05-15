Губернатор заступился за «Оренбург», который не пустили в РПЛ

Футбольный клуб «Оренбург» выполнил все правила, поэтому обязан выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

«Оренбург» смог занять вторую строчку турнирной таблицы первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Это дало футболистам право играть в РПЛ в следующем сезоне, но клубу не дали лицензию. Причиной стал стадион «Газовик», который не соответствовал требованиям по вместимости. Губернатор региона отметил, что клуб вышел в РПЛ по спортивному принципу и предписанным правилам.

«Это факт. Это видно, показано и по игре, и по таблице, и по тем критериям, которые заложены изначально. Безусловно, мы обязаны играть в Премьер-лиге, у нас есть команда, у нас все подтверждено с финансированием», — заявил Паслер в Instagram.

Он добавил, что стадион в Оренбурге является одним из лучших в России. Решение о недопуске команды он назвал странным и выразил надежду на понимание и здравый смысл. По словам Паслера, требования, которые выдвигаются дли участия в РПЛ, иногда бывают излишними.