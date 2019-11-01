Губернатор Вологодской области восхитился игрой ХК «Северсталь»

Накануне череповецкий клуб сыграл со «Спартаком». Клуб из Москвы одержал победу по буллитам со счетом 3:2.

«Я когда-то был председателем координационного совета хоккейного клуба. Но когда стал губернатором, принял решение сложить с себя полномочия. Я вообще страстный болельщик, но сейчас стараюсь оберегать себя от сильных, ярких эмоций», — заметил Кувшинников.

Он признался, что в сейчас «издалека» наблюдает за хоккейным клубом «Северсталь».

«Огорчаюсь, когда проигрывают, радуюсь, когда выигрывают. Но пока „Северсталь“ не показывает выдающихся результатов, поэтому поводов для радости больших, честно говоря, нет», — посетовал губернатор.

По его мнению, череповецким хоккеистам под силу вернуться на передовые позиции.

«Когда я был директором социального комплекса „Северсталь“ и лично занимался клубом, мы занимали третье место и второе место в стране. Сейчас немножко ситуация изменилась не в лучшую сторону, но я надеюсь, что расцвет череповецкого хоккея еще впереди», — пояснил Олег Кувшинников.

Глава Вологодской области также добавил, что болеет за российские сборные по хоккею и по футболу.

«Когда больше было свободного времени, посещал международные соревнования, но сейчас смотрю матчи в основном только по телевизору», — сказал он.