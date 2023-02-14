Спорт 14 февраля 2023, 18:16 Губернатор Ярославской области поддержал футболистов «Шинника» после инцидента в Турции Губернатор Евраев поддержал игроков «Шинника» после драки с футболистами «Миная» в Турции РИА «Новости»

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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что полностью поддерживает футболистов «Шинника» после драки с игроками украинского клуба «Минай» на сборе в Турции. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Парни из „Шинника“ жестко и правильно отреагировали на наглое поведение игроков с Украины, дав им соответствующий отпор. Наших ребят полностью поддерживаем», — подчеркнул Евраев.

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Ранее стало известно, что конфликт между футболистами «Шинника» и «Миная» произошел в отеле Royal Seginus. Согласно информации в СМИ, несколько игроков украинского коллектива оказались в лифте с футболистом «Шинника», избив его. После этого между игроками обеих команд началась потасовка.

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Позднее «Шинник» выступил с заявлением, отметив, что инициаторами конфликта стали футболисты «Миная». В ярославском клубе обратили внимание, что игроки повели себя как настоящая команда, заступившись за своего партнера.