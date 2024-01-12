Спорт 12 января 2024, 16:33 Грузинский спортсмен Кварацхелия стал самым дорогим футболистом из стран бывшего СССР

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Грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелия признали самым дорогостоящим футболистом из стран бывшего Советского Союза. Об этом сообщило радио «КП» со ссылкой на данные Transfermarkt.

Сейчас футболист выступает за итальянский клуб «Наполи». Находясь на своем пике, Кварацхелия стоит до 85 миллионов евро. Второе и третье место в рейтинге заняли Михаил Мудрик и Андрей Шевченко соответственно.

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