Грузинский фигурист Ника Егадзе рассказал о трудностях тренировок в России

Грузинский фигурист Ника Егадзе дал интервью «Газете.ru». Он рассказал, что для него стало самым трудным во время тренировок в России.

Фигурист признался, что в Москве чувствует себя одиноко, поскольку в Грузии осталась его семья. Кроме того, возникают сложности с оформлением.

«Еще сложность в том, что у меня нет российского паспорта, поэтому раньше я каждые три месяца возвращался в Грузию, чтобы сделать новую визу. Этой зимой я провел на родине больше месяца, пока занимался этим вопросом, и лишь недавно вернулся к тренировкам в Москве. К счастью, теперь мне дали визу на год, и я смогу реже проходить эту процедуру», — рассказал спортсмен.

Егадзе переехал из Грузии в Москву в 2018 году для того, чтобы тренироваться в группе Этери Тутберидзе, пояснил kp.ru.