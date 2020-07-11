Грузинский баскетболист обратился к хейтерам после перехода в ЦСКА

Спортсмен выразил благодарность всем, кто поддержал его. Также Шенгелия уточнил, что не хочет ни перед кем оправдываться, тем более что сложно объяснять что-либо людям, которые сами не хотят менять устоявшееся мнение.

Баскетболист рассказал, что счастлив перейти «в одну из лучших европейских команд», чтобы иметь больше возможностей побеждать и прославлять грузинский флаг.

«Я не могу объяснить, насколько счастлив, что одна из лучших европейских команд уважает мой патриотизм и дает возможность участвовать во всех играх нашей сборной, чтобы привести страну к победе!» — написал баскетболист. В конце он добавил, что Грузия всегда будет в его душе на первом месте и никто не сможет этого изменить.

Ранее пользователи соцсетей устроили травлю Шенгелии, который решил перейти из грузинского клуба «Баскония» в ЦСКА. Его назвали предателем, а также писали, что неприемлемо «носить на сердце герб российской армии» и позорно выступать за «страну-оккупанта». Об этом сообщила Lenta.ru.