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    11 июля 2020, 16:49

    Грузинский баскетболист обратился к хейтерам после перехода в ЦСКА

    Дарья Морозова

    Грузинский баскетболист Торнике Шенгелия выложил на своей странице Fасеbook обращение к соотечественникам, которые раскритиковали его за переход в ЦСКА.
    Грузинский баскетболист обратился к хейтерам после перехода в ЦСКА

    Спортсмен выразил благодарность всем, кто поддержал его. Также Шенгелия уточнил, что не хочет ни перед кем оправдываться, тем более что сложно объяснять что-либо людям, которые сами не хотят менять устоявшееся мнение.

    Баскетболист рассказал, что счастлив перейти «в одну из лучших европейских команд», чтобы иметь больше возможностей побеждать и прославлять грузинский флаг.

    «Я не могу объяснить, насколько счастлив, что одна из лучших европейских команд уважает мой патриотизм и дает возможность участвовать во всех играх нашей сборной, чтобы привести страну к победе!» — написал баскетболист. В конце он добавил, что Грузия всегда будет в его душе на первом месте и никто не сможет этого изменить.

    Ранее пользователи соцсетей устроили травлю Шенгелии, который решил перейти из грузинского клуба «Баскония» в ЦСКА. Его назвали предателем, а также писали, что неприемлемо «носить на сердце герб российской армии» и позорно выступать за «страну-оккупанта». Об этом сообщила Lenta.ru.