Широков оценил шансы сборной России выйти из группы на Евро-2020

Бывший капитан национальной сборной по футболу Роман Широков допустил, что россияне могут выйти в плей-офф чемпионата Европы, который стартует 11 июня. Спортсмена процитировало ИА НСН.

«Можно кричать все, что хочешь, но это не значит, что мы выиграем», — заметил Широков.

По его мнению, бельгийцы являются главным фаворитом в группе с участием сборной России. При этом он порекомендовал не сбрасывать со счетов финнов, которые не так слабы как кажутся.

«Мы как раз и находимся примерно на уровне Дании и Финляндии. Понятно, что бельгийцы, наверное, на данный момент, нас сильнее. Но и с ними можно играть, при том дома», — добавил Широков.