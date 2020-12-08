«Группа хорошая, бороться можно». Быстров — о шансах сборной РФ попасть на ЧМ-2022
Бывший хавбек отечественной сборной по футболу Владимир Быстров обсудил с ИА НСН шансы российской команды попасть на чемпионат мира, который состоится через два года.
Уточняется, что по итогам жеребьевки сборная России оказалась в группе H вместе с командами из Мальты, Кипра, Словении, Словакии и Хорватии.
Быстров заметил, что сейчас все сборные научились играть, поэтому нет проходных групп, тем более, когда речь идет о мундиале.
«Из всех команд только одна слабая, а так в основном группа хорошая, бороться можно», — отметил собеседник информагентства.
По его словам, фаворитом группы Н являются хорваты, которые боролись с французами за золотые медали в прошедшем ЧМ.
«Естественно, сборной России будет поставлена задача выйти из группы с первого места, иначе нет смысла участвовать в турнире», — добавил Быстров.