Уточняется, что по итогам жеребьевки сборная России оказалась в группе H вместе с командами из Мальты, Кипра, Словении, Словакии и Хорватии.

Быстров заметил, что сейчас все сборные научились играть, поэтому нет проходных групп, тем более, когда речь идет о мундиале.

«Из всех команд только одна слабая, а так в основном группа хорошая, бороться можно», — отметил собеседник информагентства.

По его словам, фаворитом группы Н являются хорваты, которые боролись с французами за золотые медали в прошедшем ЧМ.

«Естественно, сборной России будет поставлена задача выйти из группы с первого места, иначе нет смысла участвовать в турнире», — добавил Быстров.