Спорт 28 июля 2023, 18:44 Гроссмейстер Владимир Федосеев будет выступать под флагом Словении

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Гроссмейстер из России Владимир Федосеев сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать под флагом Словении. Об этом сообщило издание «Ридус» со ссылкой на Международную шахматную федерацию.

Шахматист имеет бронзовую медаль чемпионата Европы и обладает серебряной наградой командного чемпионата мира в составе сборной России.

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Атлеты из России, кто решил сменить спортивное гражданство, чаще всего выступают под флагом Израиля, Сербии и Германии.