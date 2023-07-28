28 июля 2023, 18:44
Гроссмейстер Владимир Федосеев будет выступать под флагом Словении
Гроссмейстер из России Владимир Федосеев сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать под флагом Словении. Об этом сообщило издание «Ридус» со ссылкой на Международную шахматную федерацию.
Шахматист имеет бронзовую медаль чемпионата Европы и обладает серебряной наградой командного чемпионата мира в составе сборной России.
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Атлеты из России, кто решил сменить спортивное гражданство, чаще всего выступают под флагом Израиля, Сербии и Германии.
Спортсмены
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