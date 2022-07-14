Гроссмейстер Непомнящий рассказал, что не поддерживает превращение шахмат в шоу

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен попросил изменить формат матча за шахматную корону. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал это заявление. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на сайт Федерации шахмат России.

Спортсмен отметил, что не хотел бы, чтобы игра превратилась в шоу. По его словам, шахматная традиция актуальна на протяжении 150 лет и менять ее не стоит.

«Есть некая традиция матчей на первенство мира, которая насчитывает, грубо говоря, 150 лет. Понятно, что шахматы, как и человечество, знали разные времена, но превращать их в шоу, наверное, не хотелось бы», — заявил он.