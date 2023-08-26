Спорт 26 августа 2023, 17:25 Гроссмейстер Карлсен во время финала Кубка мира получил пищевое отравление Дворкович: Карлсен отравился едой во время Кубка мира по шахматам Jacek Prondzynski/Fotopyk/globallookpress

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Представляющий Норвегию шахматист Магнус Карлсен отравился едой во время финала Кубка мира. Об этом заявил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, сообщил ТАСС.

По его словам, Карлсен получил отравление из-за еды, которую заказал в отеле.

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«Магнус рассказал, что отравился едой, которую заказал в отель. Действительно, плохо себя чувствовал во время финального матча, это было видно», — отметил функционер.

Несмотря на это, норвежец смог победить индийского шахматиста-вундеркинда Рамешбабу Прагнанандху и впервые завоевать Кубок мира.

«На церемонии награждения он много улыбался, охотно раздавал автографы, фотографировался с детьми», — заявил Дворкович.

Первые две игры с индийским соперником завершились ничьей, но в ходе третьей партии Карлсен одержал решительную победу, несмотря на недомогание.