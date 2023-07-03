Спорт 03 июля 2023, 12:43 Гроссмейстер Карякин заявил, что российские профессиональные шахматы переживают кризис

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В российских профессиональных шахматах сейчас наблюдается определенный кризис, потому что нет подрастающей смены. Об этом «Парламентской газете» рассказал гроссмейстер Сергей Карякин.

По его словам, сложился уже определенный костяк профессиональных шахматистов. Но среди подрастающего поколения пока нет достойной замены хотя бы среди юниоров. Поэтому, когда действующие члены российской сборной соберутся уйти из соревнований, просто некому будет представлять страну.

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«У нас сложился определенный костяк действующих гроссмейстеров, кто уже не один десяток лет выступает на высшем уровне. А надежной смены не видно пока. Есть талантливые ребята, но они очень молоды. Знаю, например, прекрасного мальчика Степу с Донбасса <…>, но ему — всего пять лет!» — рассказал Сергей Карякин.

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