Спорт 27 апреля 2023, 22:45 Гроссмейстер Карякин высказался о шансах Непомнящего стать чемпионом мира Гроссмейстер Карякин заявил, что у Непомнящего есть преимущество в чемпионате мира

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Шахматист Ян Непомнящий проиграл в 12-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Экс-претендент на титул чемпиона мира, гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, может ли спортсмен стать победителем чемпионата. Об этом сообщила Pravda.Ru.

«В сегодняшней партии полностью удача была на стороне китайского гроссмейстера. Даже несмотря на его некоторые ошибки, которые тоже были сегодня, его выигрыш не должен был вводить в заблуждение», — отметил Карякин.

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Специалист подчеркнул, что российский шахматист все еще имеет шансы на победу. В случае, если произойдут две ничьи, то на тай-брейке у Непомнящего есть преимущество, так как он уверенно себя чувствует в быстрых партиях.