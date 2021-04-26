Гроссмейстер Ян Непомнящий досрочно выиграл шахматный турнир в Екатеринбурге

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий досрочно выиграл шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге. Теперь он получил право сразиться с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Первый круг турнира претендентов прошел в марте прошлого года. Из-за пандемии коронавируса соревнования приостановили. В 2021 году их возобновили 19 апреля, сообщала «Газета.ru».

В предпоследнем, 13-м туре состязаний Непомнящий сыграл вничью с французским шахматистом Максимом Вашье-Лагравом. Еще один россиянин, Александр Грищук, победил Аниша Гири из Нидерландов.

Таким образом, Непомнящий за один тур до окончания турнира набрал 8,5 очка. За ним следует Гири с 7,5 балла. При равенстве очков после последнего тура россиянин опередит его в итоговой таблице благодаря лучшей статистике личных встреч.