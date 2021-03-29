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    29 марта 2021, 18:58

    Григорий Дрозд оценил уровень российского бокса

    Гора Орлов

    Чемпион мира по профессиональному боксу по версии WBC рассказал, что российский бокс сейчас находится на высоте. По его словам, имеется возможность переходить из любительского в профессиональный.

    «Для этого есть все условия. Сегодня их создает в том числе и наша промоутерская компания», — рассказал РИА ФАН Григорий Дрозд.

    Он также пояснил, в чем состоят основные различия любительского и профессионального бокса. У любителей, по его словам, всего 3 раунда, тогда как у профессионалов их по 12. Также борец отметил, что у них разные условия, правила и качества. Он дополнил, что объединяет таких борцов то, что они все отстаивают честь и флаг своей страны.