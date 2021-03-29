Григорий Дрозд оценил уровень российского бокса

Чемпион мира по профессиональному боксу по версии WBC рассказал, что российский бокс сейчас находится на высоте. По его словам, имеется возможность переходить из любительского в профессиональный.

«Для этого есть все условия. Сегодня их создает в том числе и наша промоутерская компания», — рассказал РИА ФАН Григорий Дрозд.

Он также пояснил, в чем состоят основные различия любительского и профессионального бокса. У любителей, по его словам, всего 3 раунда, тогда как у профессионалов их по 12. Также борец отметил, что у них разные условия, правила и качества. Он дополнил, что объединяет таких борцов то, что они все отстаивают честь и флаг своей страны.