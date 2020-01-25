Гретцки захотел, чтобы Овечкин побил его рекорд

За всю карьеру Гретцки забил 894 раза. На счету Овечкина пока 692 шайбы, он делит девятое место в истории НХЛ со Стивом Айзерманом.

«Я искренне считаю, что рекорды созданы для того, чтобы их обновлять. На мой взгляд, у него есть по-настоящему реальный шанс догнать меня», — сказал Гретцки.

Сейчас Овечкин активно движется к этой цели: в этом сезоне он забил 34 шайбы, из них восемь — в трех последних матчах.

«Он всегда был трудолюбивым парнем, обожающим забивать голы», — поделился Гретцки впечатлением о хоккеисте.

Александр Овечкин вошел в пятерку лучших игроков НХЛ за последние 10 лет. Также в результате анонимного голосования коллег хоккеист был признан самым желанным собутыльником.