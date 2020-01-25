    25 января 2020, 16:16

    Гретцки захотел, чтобы Овечкин побил его рекорд

    Дарья Морозова

    Уэйн Гретцки уверен, что Александр Овечкин вполне способен побить его рекорд по заброшенным шайбам в НХЛ. Он мечтает стать свидетелем этого момента. Об этом лига сообщила на своем официальном сайте.
    Гретцки захотел, чтобы Овечкин побил его рекорд

    За всю карьеру Гретцки забил 894 раза. На счету Овечкина пока 692 шайбы, он делит девятое место в истории НХЛ со Стивом Айзерманом.

    «Я искренне считаю, что рекорды созданы для того, чтобы их обновлять. На мой взгляд, у него есть по-настоящему реальный шанс догнать меня», — сказал Гретцки.

    Сейчас Овечкин активно движется к этой цели: в этом сезоне он забил 34 шайбы, из них восемь — в трех последних матчах.

    «Он всегда был трудолюбивым парнем, обожающим забивать голы», — поделился Гретцки впечатлением о хоккеисте.

    Александр Овечкин вошел в пятерку лучших игроков НХЛ за последние 10 лет. Также в результате анонимного голосования коллег хоккеист был признан самым желанным собутыльником.