Гретцки рассказал, какая черта покорила его в Овечкине

Бывший канадский хоккеист, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Уэйн Гретцки рассказал о черте Александра Овечкина, которая покорила его во время их встречи пять лет назад. Россиянин не стал спрашивать Гретцки о голах, написала New York Times.

«Что мне понравилось, так это то, что он не спрашивал меня о забивании голов — ему не нужно никого спрашивать об этом», — заявил канадец.

По словам Гретцки, Овечкину было гораздо интереснее узнать, как его команда стала обладателем Кубка Стэнли.

Овечкин с 2005 года является капитаном и нападающим «Вашингтон Кэпиталз». В 2018 году они выиграли Кубок Стэнли. Восемь раз россиянин становился обладателем награды «Морис Ришар Трофи». Всего на счету Овечкина 751 гол. У Гретцки — 894 гола. Он действующий рекордсмен по количеству заброшенных шайб в НХЛ. Свою карьеру канадский хоккеист завершил в 1999 году.