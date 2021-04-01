Гребца Натана Баггали признали виновным в попытке перевезти 650 кг кокаина

Австралийского трехкратного чемпиона мира по гребле на каноэ Натана Баггали и его младшего брата Дрю признали виновными в попытке ввезти в родную страну более 650 килограммов кокаина, написал Daily Mail.

По версии следователей, мужчины пытались перевезти наркотики на общую сумму 151 миллионов долларов. В 2013 году братья Баггали договорились о поставке запрещенного вещества с наркокартелем из Южной Америки. Для транспортировки наркотиков Натан приобрел большую надувную лодку. Он ждал кокаин на суше. Брата спортсмена в океане задержала водная полиция, рассказал сайт kp.ru.

Дрю Баггали успел выбросить за борт все 652 килограмма кокаина. Причастность Натана подтвердили лишь с помощью видео.