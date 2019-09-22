Грациозность лошадей и мастерство всадниц. Командный чемпионат по выездке прошел в Подмосковье

Итоги командного чемпионата России и Этапа кубка мира по выездке подвели в Подмосковье. Сильнейших выбирали на базе конно-спортивного клуба «Новый Век» под Красногорском. Победитель турнира отправится на состязание в Лос-Анджелес.

Финал омрачили дождь и град, а для лошадей это практически экстремальные условия. Многие из них сбились и не смогли выполнить элементы, которые оттачивали месяцами.

Для Натальи Синельниковой и ее скакуна Хоуксфлайта эти соревнования — первые. И сразу два в одном: командный Чемпионат России и Этап кубка мира по выездке. Соперничать пришлось с семью сильными соперницами. Одна из них — опытная спортсменка из Белоруссии Анна Карасева со своим конем Зодиаком.

Подготовлены основательно, долго репетировали, а музыку для выступления заказывали у композитора. По словам Анны, выступлением она почти довольна.

«Немножко там упала картина. Прямо в ту сторону, куда я ехала. Но нормально, почти удалось, думаю», — отметила спортсменка.

Источник фото: телеканал «360»

Настрой у соперницы боевой, хотя и Наталье решимости не занимать. Но уже с первых секунд погода испортилась, ветер, дождь и град били прямо в лицо всаднице.

Декорации из черных туч, конечно, хорошо дополняют выступление, но пару раз конь сбивался.

«Он не мог понять, что ему по лбу стучит. Но он молодец, справился с собой, старался», — отметила участница турнира Наталья Синельникова.

Судьи здесь ставят баллы не только за красоту выступления и правильность выполняемых элементов. Обращают внимание и на слаженную работу команды — буквально оценивают отношения между скакуном и наездником. Именно поэтому, говорят участники, большинство спортсменок в конной выездке — именно женщины. Мужчинам на ежедневное воспитание коня — а с ним нужно возиться как с ребенком — иногда не хватает терпения.

В результате лучшими жюри признало мастера международного класса Анну Карасеву и ее коня Зодиака. Всадницу наградили сертификатом, а лошадь — розеткой.

Источник фото: телеканал «360»

Анна и Зодиак стали лучшими на командном чемпионате. А заработанные очки пригодятся им на выступлении в рамках Кубка Мира в Лос-Анджелесе — их учтут при подведении итогов.