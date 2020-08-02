Квят разбил болид на британском Гран-при. Видео

Российский пилот «Формулы 1» Даниил Квят сошел с дистанции в гонке четвертого этапа Гран-при Великобритании. Член команды Alpha Tauri вылетел с трассы и разбил болид. Сам он не пострадал.

Россиянин сошел на 13-м круге гонки. Потеряв управление на повороте, на скорости около 300 километров в час, Квят врезался в защитное ограждение.

«Парни, мне *** так жаль. Я в порядке», — говорил Квят своей команде сразу после аварии.

Выбравшись из машины, он толкнул находившегося рядом оператора.

В Alpha Tauri рассказали, что у Квята «был хороший старт»: до схода с дистанции пилот догнал Пьера Гасли и переместился с 19-го на 12-е место в турнирной таблице. Инцидент там назвали «очень досадным», поскольку пилот «показывал отличную скорость и мог финишировать в очках».

Главное, что Квят «в полном порядке и выбрался из машины без травм», подчеркнули в команде.

Сам спортсмен сообщил, что перед аварией «менял настройки на руле» и не смотрел на трассу.