Гран-при России «Формулы-1» состоится несмотря на запрет WADA

По словам руководителя PR-службы АНО «Росгонки» Татьяны Ривной, контракт на проведение Гран-при России «Формулы-1» подписали еще в 2010 году. То есть задолго до расследований WADA и обстоятельств, которые к ним привели. Соглашение действует до 2025 года.

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«Гран-при России «Формулы-1» включен в международный спортивный календарь Международной автомобильной федерации на 2020 год. Даже если после апелляции формулировки WADA по вопросам отзыва проведения крупных мероприятий при условии того, что это юридически и практически возможно, останутся прежними и будут относиться к Гран-при России, то, на наш взгляд, отсутствует техническая и практическая возможность вывода и переназначения российского Гран-при в другую страну», — отметила Ривная.

Она уверена в том, что Гран-при России «Формулы-1» состоится в 2020 году и в последующие годы, а также пригласила всех поклонников гонок в Сочи. Продажа билетов уже стартовала.