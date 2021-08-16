Гран-при по фигурному катанию в Китае отменили из-за вспышки COVID-19

Гран-при по фигурному катанию отменили в Китае из-за вспышки коронавируса. Мероприятие должно было пройти в городе Чунцин. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на сайт Международного союза конькобежцев.

Соревнование планировали провести с 4 по 7 ноября 2021 года. Однако вспышка заражений коронавирусом сподвигла организаторов гран-при отменить соревнование. В мероприятии должны были принимать участие в том числе и российские спортсмены. Среди них Майя Хромых, Анна Щербакова, Софья Самодурова, Петр Гуменник, Дмитрий Алиев, Михаил Коляда. В танцах на льду должны были выступить Александра Степанова и Иван Букин, а на турнире спортивных пар — Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, Алина Пепелева и Роман Плешков.