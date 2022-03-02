Гран-при «Формулы-1» в России отменен

Проведение российского этапа «Формулы-1» в 2022 году в России невозможно в связи с напряженной ситуацией на Украине. Об этом в своем релизе сообщила Международная автомобильная федерация (FIA).

Организация провела совещание с представителями команд и пришла к выводу, что при текущих обстоятельствах проведение соревнований не представляется возможным.

«FIA и „Формула-1“ мечтают объединять людей во всем мире, организуя этапы в разных странах. Мы надеемся на скорейшее решение ситуации на Украине», — говорится в сообщении FIA.

Гран-при Сочи был запланирован с 23 по 25 февраля.

«Формула-1» проводит этапы в Сочи с 2014 года. Также планировалось, что с 2023 года гонки пройдут на построенной трассе в Ленинградской области.

Также ранее исполком Международного олимпийского комитета заявил о рекомендации всем международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов на свои соревнования.

Ранее американская компания Apple сообщила о приостановке продаж своей продукции в России.