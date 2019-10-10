Гран-при «Формулы-1» в Японии могут перенести из-за приближающегося тайфуна

Этап Гран-при «Формулы-1» в Японии был запланирован с 11 по 13 октября на трассе «Судзука» (остров Хонсю). Синоптики предупредили, что тайфун может стать самым крупным за этот год. Максимальная скорость ветра к моменту приближения урагана к побережью превысит 100 километров в час. Представители FIA (Международная автомобильная федерация) и организаторы гонки заверили, что ситуация находится под их пристальным вниманием.