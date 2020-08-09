Гран-при 70-летия «Формулы-1» выиграл пилот Red Bull Ферстаппен
На вторую ступень пьедестала почета по итогам пятого этапа ЧМ поднялся британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Третье место досталось еще одному члену команды Меrсеdеs — финну Валттери Боттасу.
Ферстаппен одержал девятую победу в «Формуле-1» в своей карьере, а Хэмилтон побил рекорд знаменитого немецкого автогонщика Михаэля Шумахера. Британский спортсмен поднялся на пьедестал почета в 155-й раз.
Россиянин Даниил Квят, выступающий за команду Alpha Tauri, занял 10-е место. Это была сотая гонка в классе «Формула-1» для спортсмена из России.
По итогам пятого этапа в чемпионате лидирует Хэмилтон со 107 очками. На второй строчке Ферстаппен (77 очков), третье место пока у Боттаса (73 очка). Квят занимает 16-е место в турнирной таблице. Он заработал два очка.