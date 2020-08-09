Гран-при 70-летия «Формулы-1» выиграл пилот Red Bull Ферстаппен

Победителем пятого этапа чемпионата мира по гонкам в классе «Формула-1» — Гран-при 70-летия стал пилот команды Rеd Вull из Нидерландов Макс Ферстаппен.

На вторую ступень пьедестала почета по итогам пятого этапа ЧМ поднялся британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Третье место досталось еще одному члену команды Меrсеdеs — финну Валттери Боттасу.

Ферстаппен одержал девятую победу в «Формуле-1» в своей карьере, а Хэмилтон побил рекорд знаменитого немецкого автогонщика Михаэля Шумахера. Британский спортсмен поднялся на пьедестал почета в 155-й раз.

Россиянин Даниил Квят, выступающий за команду Alpha Tauri, занял 10-е место. Это была сотая гонка в классе «Формула-1» для спортсмена из России.

По итогам пятого этапа в чемпионате лидирует Хэмилтон со 107 очками. На второй строчке Ферстаппен (77 очков), третье место пока у Боттаса (73 очка). Квят занимает 16-е место в турнирной таблице. Он заработал два очка.