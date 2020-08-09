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    09 августа 2020, 18:41

    Гран-при 70-летия «Формулы-1» выиграл пилот Red Bull Ферстаппен

    Андрей Иванов

    Победителем пятого этапа чемпионата мира по гонкам в классе «Формула-1» — Гран-при 70-летия стал пилот команды Rеd Вull из Нидерландов Макс Ферстаппен.
    Гран-при 70-летия «Формулы-1» выиграл пилот Red Bull Ферстаппен

    На вторую ступень пьедестала почета по итогам пятого этапа ЧМ поднялся британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Третье место досталось еще одному члену команды Меrсеdеs — финну Валттери Боттасу.

    Ферстаппен одержал девятую победу в «Формуле-1» в своей карьере, а Хэмилтон побил рекорд знаменитого немецкого автогонщика Михаэля Шумахера. Британский спортсмен поднялся на пьедестал почета в 155-й раз.

    Россиянин Даниил Квят, выступающий за команду Alpha Tauri, занял 10-е место. Это была сотая гонка в классе «Формула-1» для спортсмена из России.

    По итогам пятого этапа в чемпионате лидирует Хэмилтон со 107 очками. На второй строчке Ферстаппен (77 очков), третье место пока у Боттаса (73 очка). Квят занимает 16-е место в турнирной таблице. Он заработал два очка.

    Новости SMI.FM