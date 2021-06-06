Велозаезд серии Gran Fondo прошел в Волоколамске

В подмосковном Волоколамске состоялся второй велозаезд серии Gran Fondo, сообщила пресс-служба регионального Минспорта. Шоссейная велогонка проходила на дистанциях 30, 60 и 113 километров (70 миль).

Участниками были мужчины и женщины от 18 лет. Также прошел семейный велофестиваль Gran Fondo FEST. Подростки соревновались на трассах протяженностью четыре и восемь километров.

«Для всех любителей велоспорта организаторы подготовили экстремальные и велосипедные активности, зоны отдыха, а также развлекательную программу для детей», — сообщил министр физической культуры и спорта Подмсоковья Роман Терюшков.

Страница Министерства физической культуры и спорта Московской области во «ВКонтакте»

Глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка написал во «ВКонтакте», что благодаря таким мероприятиям округ становится более востребованным для туризма.

Следующий велозаезд пройдет 27 июня в Серпухове.

Gran Fondo — это популярная серия шоссейных велогонок, в которой могут участвовать как профессионалы, так и любители.

В России гонки проводят с 2016 года. Маршруты заездов пролегают вблизи крупных городов.