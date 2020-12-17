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    17 декабря 2020, 11:49

    Градский заявил, что Тедеско хочет покинуть «Спартак» из-за «душевного неспокойствия»

    Полина Петрова

    Российский певец, мультиинструменталист и болельщик клуба «Спартак» Александр Градский высказал свое мнение о причинах решения главного тренера команды Доменико Тедеско покинуть клуб, пишет портал «Ридус».
    Градский заявил, что Тедеско хочет покинуть «Спартак» из-за «душевного неспокойствия»

    Музыкант положительно оценил работу Тедеско в московском клубе. Градский напомнил, что раньше Доменико добивался побед, но контакт с личным составом у него особо налажен не был.

    «Он не понимает, как можно с игроками, которые у него есть в наличии, добиться чего-то. Но он все-таки добился. У него есть игроки, которых он не приглашал и не выбирал, и он вынужден с ними решать какие-то вопросы. И он технически эти вопросы решал. Спартак с 12-го места поднялся на первое-второе», — подчеркнул композитор.

    По мнению Градского, Тедеско является «очень романтичным и эмоциональным» человеком. Он уверен, что конфликты с руководством клуба, в том числе с президентом «Спартака» Леонидом Федуном, привели его к «душевному неспокойствию». В итоге он решил покинуть клуб.

    После поражения «Спартака» петербургским «Зенитом» со счетом 1:3 главный тренер московского клуба Доменико Тедеско объявил, что не собирается продлевать свой контракт, который заканчивается в мае грядущего года. Он объяснил уход семейными обстоятельствами.