Градский заявил, что Тедеско хочет покинуть «Спартак» из-за «душевного неспокойствия»

Музыкант положительно оценил работу Тедеско в московском клубе. Градский напомнил, что раньше Доменико добивался побед, но контакт с личным составом у него особо налажен не был.

«Он не понимает, как можно с игроками, которые у него есть в наличии, добиться чего-то. Но он все-таки добился. У него есть игроки, которых он не приглашал и не выбирал, и он вынужден с ними решать какие-то вопросы. И он технически эти вопросы решал. Спартак с 12-го места поднялся на первое-второе», — подчеркнул композитор.

По мнению Градского, Тедеско является «очень романтичным и эмоциональным» человеком. Он уверен, что конфликты с руководством клуба, в том числе с президентом «Спартака» Леонидом Федуном, привели его к «душевному неспокойствию». В итоге он решил покинуть клуб.

После поражения «Спартака» петербургским «Зенитом» со счетом 1:3 главный тренер московского клуба Доменико Тедеско объявил, что не собирается продлевать свой контракт, который заканчивается в мае грядущего года. Он объяснил уход семейными обстоятельствами.