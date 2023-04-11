Спорт 11 апреля 2023, 16:50 Готовых выступить под нейтральным статусом спортсменов причислили к предателям Глава ФЛГР Вяльбе назвала предателями тех спортсменов, которые согласятся на условия МОК РИА «Новости»

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала предателями тех спортсменов, которые готовы согласиться с условиями Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом она сказала в интервью «Матч ТВ».

Вяльбе заверила, что не будет помогать отечественным атлетам, которые готовы выступить в нейтральном статусе и согласятся подписать документ об отказе поддерживать военную политику государства.

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«Для меня этот кто‑то будет предателем и не получит никакой помощи», — сказала она.

Глава ФЛГР подчеркнула, что каждый человек должен решать сам. Но, по ее мнению, 99,99% российских спортсменов не станут заполнять отказную декларацию и выступать без флага и гимна.

В конце марта МОК предложил допустить к соревнованиям атлетов из России, которые не поддержали специальную военную операцию на Украине. Также комитет допустил участие российских спортсменов в турнирах в нейтральном статусе — без флага и гимна.

Власти Украины решили объявить бойкот, если на международные соревнования пустят РФ. Германия откажет россиянам в визах, если МОК разрешит им принять участие в первенствах.