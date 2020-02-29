«Готовься, лысый»: Емельяненко выпустил видеопредупреждение противнику

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко выпустил видеопредупреждение, в котором обратился к «лысому» и посоветовал тому готовиться. «Лысый» — это, похоже, будущий соперник Емельяненко Магомед Исмаилов, который не остался в долгу и ответил. Спортсмены развлекаются в Instagram.

Емельяненко показал свою тренировку. В качестве соперника в этот раз он выбрал мяч. Емельяненко решил использовать бытовую магию: он вначале назвал мяч «лысой головой», а потом стал лупить по нему с обеих рук.

Сам Исмаилов в долгу не остался. В своем Instagram он выпустил ответный видеоролик, в котором пообещал надавать Емельяненко подзатыльников.

«Ну, Саня, блин», — с выражением горечи на лице произносит в своем ролике Исмаилов. Запись заканчивается видеоцитатой, в которой Емельяненко произносит: «Вы смеетесь, а мне потом подзатыльников получать».