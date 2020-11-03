Готовность России провести Евро-2020 подтвердили в РФС

«Поскольку в России есть готовая база для проведения высокого уровня футбольного соревнования, оставшаяся после чемпионата мира, и потому что на сегодняшний день, пока что ситуация в России с коронавирусной инфекцией далеко не хуже, чем в европейских странах, и даже немного лучше, чем в Европе, то я уверен, что Россия рассматривается, как один из вариантов для проведения», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, главное, чтобы в этот вопрос не вмешалась политика, как это было с летним мундиалем 2018 года, когда некоторые страны пытались отобрать у России чемпионат мира. По мнению законодателя, РФ может стать единственной страной, где может пройти турнир, если на УЕФА не будет оказано политического давления.