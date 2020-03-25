«Готов по ММА выступать без проблем!» Шлеменко выйдет на бой с Емельяненко

Российский боец ММА Александр Шлеменко согласился подраться с Александром Емельяненко. Правда, не по правилам бокса, как изначально предлагал тяжеловес.

На все вопросы четко и по делу Шлеменко ответил на YouTube-канале Александра Лютикова. 35-летний спортсмен готов на поединок, но у него есть несколько условий.

«Александр заделался таким профессиональным боксером, при этом вызывая средневесов и штангистов. Я ему тоже могу несколько условий задвинуть. По ММА — без проблем, я готов всегда», — заявил Шлеменко. Он подчеркнул, что не прячется и готов обсуждать, когда и где можно будет встретиться.

«Он так сказал, будто я спрятался за деревом и боюсь куда-то выйти. Это не так. Будет конкретика — будем разговаривать», — поделился спортсмен.

Емельяненко бросил вызов Шлеменко, сопровождая яркими эпитетами. «Шлеменко, если ты не бздило картонное, то выходи на ринг, подеремся! Я тебя с удовольствием нокаутирую!», — заявил в своем Instagram боец.

Сейчас Александр Емельяненко готовится к бою с Магомедом Исмаиловым. Как сообщала «Газета.ru», поединок из-за пандемии коронавируса было решено перенести с 3 апреля на 24 июля.

Ранее сообщалось, что стоимость билетов на бой Емельяненко и Исмаилова увеличилась в два раза.