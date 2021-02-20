Госпитализирован главный тренер сборной РФ по биатлону Польховский
Главного тренера российской сборной по биатлону Валерия Польховского госпитализировали 19 февраля. Об этом сообщили на официальном сайте Союза биатлонистов России.
По информации представителей союза, Польховский плохо себя чувствовал в последние дни. Накануне ему вызвали скорую помощь, написала «Газета.ru».
«Его состояние критически ухудшилось в пятницу, и он был доставлен на скорой помощи в госпиталь в Есенице, где Польховский провел несколько часов. В настоящий момент состояние Валерия Николаевича стабильное», — уточнили в пресс-службе.
Сейчас за Польховским наблюдают медицинские специалисты национальной команды в гостинице. Тренер пропустит оставшиеся дни чемпионата мира.