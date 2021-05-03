Госдеп США допустил бойкот Олимпиады-2022
Бойкот Олимпийских игр в Пекине не является ключевым вопросом для Соединенных Штатов, однако такая возможность не исключена. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью CBS News.
Возможное бойкотирование Олимпиады-2022 сейчас не является первостепенной задачей для администрации президента США Джо Байдена, отметил госсекретарь. На решение этого вопроса у Белого дома есть еще целый год, указал Блинкен. Глава Госдепартамента вместе с тем не исключил саму возможность бойкота.
«Нет ничего невозможного», — сказал Блинкен.
В Госдепе ранее заявили, что готовы обсуждать с союзниками бойкот Игр в Пекине из-за нарушений прав человека в КНР.
Госсекретарь США подчеркнул, что в последнее время власти Китая не только усилили репрессии в своей стране, но и начали вести себя более агрессивно за ее пределами. Он также заявил, что Штаты будут наращивать военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, однако не для того, чтобы начать конфликт, а чтобы предотвратить его. По словам Блинкена, вооруженный конфликт между США и Китаем противоречил бы интересам обеих сторон.
МОК ранее обнародовал перечень правил для спортсменов на Олимпиаде в Токио. Например, всех участников соревнований обяжут ежедневно сдавать тесты на коронавирус.