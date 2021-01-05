Города проведения чемпионата мира по хоккею назовут в конце января

Он пояснил, что основная проблема сейчас кроется в Минске, где сложная эпидемическая и политическая ситуация.

«Нам нужно поговорить с правительством Белоруссии и обсудить ситуации политическую и с коронавирусом. В конце января у нас будет заседание совета, на котором мы примем решение», — заявил Фазель.

Как напомнило РИА ФАН, изначально матчи чемпионата мира по хоккею должны были принимать Минск и Рига. Но после несанкционированных акций протеста, столицу Белоруссии рассматривают уже не так активно. По данным СМи, одним из вариантов для замены Минска рассматривают Братиславу. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Чемпионат мира по хоккею должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года, напомнил RT. Фазель намеревался посетить Минск после 7 января, когда окончательно выздоровеет после коронавирусной инфекции. В Белоруссии он планировал встретиться с лидером страны Александром Лукашенко, чтобы обсудить вопрос проведения мирового первенства.

Политическая ситуация в Белоруссии стала нестабильной после президентских выборов. По данным ЦИК страны, победу одержал действующий глава республики Александр Лукашенко. С результатами не согласились сторонники кандидата от оппозиции Светланы Тихановской. Они вышли на несанкционированные акции протеста. После столкновения с силовиками начались жесткие задержания. Несмотря на то, что митинги стали более мирными, правоохранители ведут себя с протестующими достаточно жестко.

Вся эта ситуация привела к тому, что ряд политических и общественных организаций, а также вице-президент IIHF Калерво Куммола призывали перенести турнир из Минска.