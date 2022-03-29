Горнолыжный курорт появится в Саудовской Аравии

Наследный принц Мохаммед бин Салман выразил желание построить в Саудовской Аравии горнолыжный курорт. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Daily Mail.

По данным НСН, началось строительство горнолыжного кластера Trojena. На все объекты выделили около 500 миллиардов долларов. Достроить его планируют в 2030 году.

Кроме горнолыжных склонов там будет искусственное озеро. Вокруг постоят особняки и гостиницы для отдыхающих. Кроме катания на горных лыжах туристы смогут заняться водными видами спорта.