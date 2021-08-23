Горнолыжник Сергей Александров рассказал о важности Паралимпийских игр для спортсменов
Участник зимних Паралимпийских игр 2018 года Сергей Александров рассказал, почему эти соревнования так важны для спортсменов. По его словам, чувства, которые испытывают участники на Играх, не сравнимы ни с чем другим. Там царит совсем другая атмосфера, нежели на чемпионатах мира по паралимпийским видам спорта. Об этом написал «Петербургский дневник».
Александров отметил, что на Игры в Токио отправились многие его друзья и знакомые. Он прекрасно понимает, что сейчас испытывают спортсмены, которые будут представлять Россию. Огромное внимание со стороны журналистов, поддержка болельщиков и новые медали — все это добавляет фантастических эмоций.
Горнолыжник добавил, что еще лет двадцать назад в России как будто не было спорта инвалидов, о них почти ничего не сообщали. Сейчас все обстоит иначе. Александров и сам готовится к выступлениям на зимней Паралимпиаде в Пекине в 2022 году. Он добавил, что для него, как и каждого паралимпийца эти Игры — важнейшее событие в жизни.