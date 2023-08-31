Спорт 31 августа 2023, 15:41 Горбачева записала видео, в котором идет на тренировку после скандала с пропажей Фигуристка Горбачева показала подписчикам, как идет на тренировку после пропажи Team Gorbacheva Official / Telegram

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Фигуристка Алина Горбачева показала своим подписчикам, как идет на тренировку впервые после скандала с пропажей. Короткое видео она разместила в своем Telegram-канале.

«Сейчаc иду на тренировку, в голове много разных мыслей. В первую очередь, хочется поблагодарить тех, кто меня поддерживает. И хочется обратиться к тем, кто в каждом моем слове ищет подвох и неправду», — сказала спортсменка.

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Горбачева призналась, что ей действительно стыдно за свой поступок. Спортсменке стало легче, как только она выговорилась. Позже юниорка записала еще одно видеообращение, в котором отметила, что утренняя тренировка прошла успешно. Девушка хорошо откатала произвольную программу и отправилась в ФМБА.

Мама фигуристки заявила о ее исчезновении 29 августа. Женщина сообщила, что дочь 28 августа вышла с тренировки и пропала. Девушку нашли целой и невредимой 30 августа. Она находилась в кинотеатре одного из торговых центров Москвы.