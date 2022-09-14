Гонщица Нифонтова объяснила пропуск «Дакара» отказом подписать бумагу о солидарности с Украиной | 360°

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Гонщица Нифонтова объяснила пропуск «Дакара» отказом подписать бумагу о солидарности с Украиной

Российская гонщица Нифонтова пропустит ралли «Дакар» из-за декларации FIA

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Россиянка Анастасия Нифонтова пропустит ралли «Дакар» из-за отказа подписать декларацию в поддержку Украины. Судиться с организаторами гонщица не видит смысла. О правилах, которые Международная автомобильная федерация (FIA) предъявляет к спортсменам с российскими паспортами, Нифонтова рассказала в беседе с «360».

В декларации FIA, помимо прочего, имеется пункт о солидарности с Украиной.

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«С этой бумагой я столкнулась еще весной этого года, когда поехала на первый этап чемпионата мира в Эмираты, в Абу-Даби. И сначала нас допустили как олимпийцев — при условии, что мы не используем гимн и флаг. И мы поехали, скрипя зубами», — пояснила Нифонтова.

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После всех административных и технических проверок представитель Международной автомобильной федерации, который собирал у участников разные документы, подошел к российским гонщикам и сказал, что всем им нужно подписать декларацию. Спортсменам раздали бумаги, чтобы все их прочитали и приняли решение — подписывать или нет.

«Мы это все почитали, изучили и поняли, что подписывать это мы не будем. А по правилам FIA участвовать в соревнованиях уровня чемпионата мира можно с российским паспортом, только если ты подписал эту бумагу», — пояснила она.

Нифонтова добавила, что на всех гонках, которые проходят под эгидой FIA, россиян никто не ждет. К тому же есть вероятность, что местные организаторы могут отказать в участии даже при условии подписания этой декларации.

«Да и ради бога, у нас тут своих гонок хватает. <…> Я не рассматриваю вариант подачи иска. Насильно мил не будешь, так зачем туда с юристами лезть. Даже если ты спустя несколько месяцев добьешься права выступать, там же есть судьи, которые просто будут тебя засуживать», — заключила гонщица.

Анастасия Нифонтова — единственная гонщица в России, которая входила в тройку самых сильных спортсменов страны в пяти видах мотогонок: мотокросс, эндуро, кросс-кантри-ралли, шоссейно-кольцевые гонки и супермото.

Россия

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