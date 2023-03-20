Спорт 20 марта 2023, 13:59 Гонщику Алонсо вернули третье место Гран-при Саудовской Аравии

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FIA (Международная автомобильная федерация) решила отменить наказание пилоту Aston Martin Фернандо Алонсо в рамках второго этапа чемпионата «Формулы-1», который проходил в Саудовской Аравии. Об этом сообщил RT.

Во время гонки Алонсо оштрафовали на пять секунд за неправильную остановку на стартовой решетке. Затем после церемонии награждения он получил десятисекундный штраф за неправильное отбытие штрафа. В результате гонщик откатился на четвертое место.

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Проанализировав предоставленные видеодоказательства, FIA вернула Алонсо третье место. Победителем заезда стал пилот Red Bull Серхио Перес. На второй позиции оказался его партнер по команде Макс Ферстаппен.

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