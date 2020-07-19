Гонщики «Формулы-1» не успели преклонить колено перед стартом

Изменения в предстартовой процедуре стали причиной того, что участники третьего чемпионата мира «Формулы-1» в Австрии не успели преклонить колено в знак борьбы с расизмом. На церемонию успели попасть не все пилоты.

На первых двух этапах текущего сезона гонщики проводили акции за 15 минут до старта перед включением национального гимна, уточнил Мotorsport. В этот раз пилоты хотели повторить церемонию, но не успели.

Первым преклонил колено Льюис Хэмилтон, после него на землю опустились еще девять пилотов. Остальные или стояли рядом, либо бегали вокруг, либо стояли позади.

Когда зазвучал гимн Венгрии, все гонщики встали, чтобы не демонстрировать неуважения к стране.

Российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят перед началом гонки Гран-при Штирии 12 июля вторично отказался преклонить колено в знак солидарности с борьбой против расизма. Вместе с ним остались стоять еще три пилота.