Гонщик Сотников во второй раз стал победителем «Дакар» в классе грузовиков

Дмитрий Сотников в составе российской команды «КАМАЗ-мастер» уже второй раз стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Об этом сообщило РИА «Новости».

Протяженность марафона составила 164 километра. Финиш располагался в Джидде. В прошлом году спортсмену также удалось занять первое место, напомнил «Взгляд».

В составе команды Сотников выступает с 2008 года. Ранее он дважды занимал призовое место на «Дакаре». Второе место досталось ему в 2017 и 2019 годах.