Гонщик Риккардо уйдет из команды McLaren

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо и команда Формулы — 1 McLaren решили расторгнуть соглашение. Об этом сообщило ИА НСН.

По данным информагентства, Риккардо уйдет из команды в конце сезона 2022 года. Он признался, что для него было привилегией быть частью семьи McLaren Racing в течение последних двух сезонов.

«Я не сожалею и горжусь усилиями и работой в коллективе, особенно победой в Монце в прошлом сезоне», — подчеркнул гонщик.

Глава McLaren Racing Зак Браун пожелал пилоту удачи и обратился ко всем с призывом «наслаждаться оставшейся частью сезона».