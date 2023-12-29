Спорт 29 декабря 2023, 16:05 Гонщик Петров рассказал, что его первая авария с Шумахером случилась в Турции

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Первый российский пилот в истории «Формулы-1» Виталий Петров рассказал, что впервые столкнулся с Михаэлем Шумахером на трассе в Турции. Об этом сообщили на сайте телеканала «Звезда».

«Я его обгонял, и он меня задел. Он просто подошел, сказал: „Извини, не специально“. Я говорю: „Да все нормально“», — рассказал Петров.

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Он также отметил, что подобных ситуаций с Шумахером было немного, немецкий гонщик «просто» относился к авариям на трассе.