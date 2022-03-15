Гонщик Льюис Хэмилтон завил, что возьмет фамилию своей матери

Британский гонщик Льюис Хэмилтон, пилот команды «Мерседес», заявил, что возьмет фамилию своей матери, чтобы она вошла в историю. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на RacingNews365.

Под фамилией матери — Ларбалестье — гонщик собирается выступить в следующем сезоне «Формулы-1».

«Фамилия моей мамы — Ларбалестье, и я собираюсь сделать это частью моего имени. Не до конца понимаю идею того, что женщина теряет свою фамилию, когда люди женятся. Я очень хочу, чтобы фамилия моей мамы стала частью истории», — рассказал он.