Гонщик Квят устроил вторую аварию на «Формуле 1» и получил штраф

Вторая авария с участием россиянина Даниила Квята произошла на Гран-при Бахрейна «Формулы 1». После столкновения пилот получил 10 штрафных секунд.

Во время гонки Квят столкнулся с канадцем Лэнсом Строллом. В итоге болид перевернулся, а россиянина наказали 10 секундами штрафа. На кадрах с заезда видно, что машины столкнулись на повороте.

Несмотря на аварию, Квят продолжил гонку. Он переобулся на «хард» и поехал дальше. В свою очередь, руководитель «Рейсинг Поинт» сообщил, что Стролл не пострадал. Гонщику помогли выбраться из болида.

Ранее гонку пришлось прервать из-за возгорания болида пилота команды «Хаас» Ромена Грожана. Машина на большой скорости столкнулась с болидом Даниила Квята. После этого она вылетела с трассы, врезалась в ограждение и загорелась. Авария произошла по вине француза. Спортсмен получил небольшие ожоги рук и лодыжек. Пострадавшего отправили в больницу для оказания помощи. Все остальные пилоты вернулись на пит-лейн.